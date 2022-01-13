Tren ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tren ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli

Tren ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, trendeki bir yolcuya ait 10 kilogram esrar ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, trendeki bir yolcuya ait 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Siirt-Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspres yolcu treninde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı. Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki istasyonda durdurulan trende jandarma tarafından yapılan atamada 5 adet paketlenmiş şekilde toplam 10 kilogram kubar esrar maddesi ele geçinildi.

Olay ile ilgili 1 şahısın yakalandığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı

Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı

 Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title