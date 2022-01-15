Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar saniye saniye kamerada

Belçika'da bir metro istasyonunda dehşet verici bir olay yaşandı. Saldırgan, istasyonda bekleyen bir kadını metro durağa girdiği anda raylara itti. Olayı fark eden vatman, acil durum freniyle treni durdurarak facianın önüne geçmeyi başardı.

Brüksel'in merkezindeki Rogier metro istasyonunda dün gece meydana duraktaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ve Belçika basınındaki haberlere göre, genç yaşta bir erkek platformda bekleyen kadın yolcuyu raylara itti.

MAKİNİSTİN DİKKATİ HAYAT KURTARDI

O sırada durağa gelen trenin makinisti, kadının rayların üzerinde olduğunu görünce acil durum freni yaparak treni durdurdu. Raylara itilen kadının, trenin birkaç metre mesafede durmasıyla hayatı kurtuldu.

"İTME SEBEBİM YOK"

Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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