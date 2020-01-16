: Traş nasıl yazılır? TDK'ya göre tıraş mı, traş mı?

16.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39

Tıraş kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Traş nasıl yazılır? Tıraş mı, traş mı? TDK'ya göre traş kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TRAŞ NASIL YAZILIR? TRAŞ MI, TIRAŞ MI?

Traş nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "tıraş" şeklindedir.

Traş: Yanlış

Tıraş: Doğru

TIRAŞ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu." - Memduh Şevket Esendal

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