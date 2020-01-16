Traş nasıl yazılır? TDK'ya göre tıraş mı, traş mı?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "traş". Peki, traş nasıl yazılır? TDK'ya göre tıraş mı, traş mı yazılır?
16.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39
Tıraş kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Traş nasıl yazılır? Tıraş mı, traş mı? TDK'ya göre traş kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TRAŞ NASIL YAZILIR? TRAŞ MI, TIRAŞ MI?
Traş nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "tıraş" şeklindedir.
Traş: Yanlış
Tıraş: Doğru
TIRAŞ İLE ÖRNEK CÜMLELER
"Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu." - Memduh Şevket Esendal
Haber Videosu: Traş nasıl yazılır? TDK'ya göre tıraş mı, traş mı?
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