Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
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Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti

02.10.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:04
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti

29 yaşındaki İngiliz model Charli Howard, iç çamaşırsız giydiği tül kıyafetiyle Londra sokaklarında gezip fotoğraf çektirdi. Fotoğraflarda göğüs uçları belli olduğu için eleştirilen model kendisini savundu.

Tül kumaştan bir kıyafeti iç çamaşırsız giyen model, göğüs uçları göründüğü için takipçilerinin tepisini çekti. Verdiği pozlarda sadece göğüslerine dikkat çekilen model, gelen yorumlara "Hava çok sıcaktı. O nedenle böyle giyinmek zorunda kaldım" dedi.

YORUMLARA TEK TEK CEVAP VERDİ

Charli, giydiği kıyafetin çok saçma olduğunu söyleyen takipçisine de "Satın alıp giyme" cevabını verdi. Güzel model, kendisine övgü yağdıran takipçilerine de tek tek teşekkür etti. Charli, bu şekilde giyinmem belki başkaları tarafından yadırganabilir ama ben bu şekilde giyinerek kendimi daha rahat hissediyorum" demeyi de ihmal etmedi.

Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
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