Transformers Yenilerin İntkamı oyuncuları kim? Transformers Yenilerin İntkamı konusu, oyuncuları ve Bücür özeti! - Haberler
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Transformers Yenilerin İntkamı oyuncuları kim? Transformers Yenilerin İntkamı konusu, oyuncuları ve Bücür özeti!

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Transformers Yenilerin İntkamı oyuncuları kim? Transformers Yenilerin İntkamı konusu, oyuncuları ve Bücür özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Transformers Yenilerin İntkamı televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bücür konusu, özeti ve Bücür oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Transformers Yenilerin İntkamınin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Transformers Yenilerin İntkamı, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Transformers Yenilerin İntkamıni izleyecek olanların merak ettiği Bücür konusu nedir, Bücür oyuncuları kimler ve Bücür özeti gibi konuları inceliyoruz.

TRANSFORMERS YENİLERİN İNTKAMI KONUSU NEDİR?

Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

TRANSFORMERS YENİLERİN İNTKAMI OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal adı: Great White

Yönetmen: Martin Wilson

Türü: Gerilim

Oyuncular: Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Te Kohe Tuhaka

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