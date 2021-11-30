Transformers: Yenilenlerin intikamı konusu ne? Transformers: Yenilenlerin intikamı filmi oyuncuları kimler?

İzleyenleri ekrana bağlayan Transformers : Yenilenlerin İntikamı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmini izleyenler ve izleyecek olanların merak ettiği Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu nedir, Transformers: Yenilenlerin İntikamı oyuncuları kimler gibi detayları sizler için derledik.

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Transformers'ın tarihçesini araştıran Sam Witwicky, bu tuhaf makinelerin kökenlerini ve dünya üzerindeki bulgularının tarihi konusunda yeni detaylar keşfeder. Deceptionlar bu bilgileri ele geçirmek için Sam'in peşindedirler. En büyük mücadele, Mısır'daki Gize piramitlerinde geçecektir. Çünkü aranan tapınak bu bölgededir.

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Michael Bay

Oyuncular: Megan Fox, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Rainn Wilson, Josh Duhamel

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Yapım Yılı: 2009

Vizyon Tarihi: 24 Haziran 2009 Çarşamba

Senaryo: Ehren Kruger, Roberto Orci

Yapımcı Firma: Di Bonaventura Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Transformers: Revenge of the Fallen

Transformers : Yenilenlerin İntikamı (Özgün adı: Transformers: Revenge of the Fallen), Türkiye'de 24 Haziran 2009 tarihinde gösterime giren bilimkurgu filmi.[2] Transformers serisinin ikinci filmidir. Filmin yönetmenliğini Michael Bay, yapımcılığını ise Steven Spielberg üstlenmiştir. Decepticon ve Autobotlar'ın savaşı arasında kalan çocuk Sam Witwicky rolünü yeniden Shia LaBeouf oynamaktadır. Filmde birçok robot ve birçok ülke görülebilmektedir. Bunlardan en önemli olanı Mısır'dır.

Film çekilirken bir sürü engelle karşılaşılmıştır. Writers Guild of America grevi (2007-2008), Amerikan Yönetmenler Birliği ve Aktörler Birliği ile bazı sorunlar yaşanmıştır. Bay, yapım işlerini bitirdiğinde Roberto Orci, Alex Kurtzman ve Ehren Kruger görsel ve yazımsal işleri bitirmişti. Mayıs ve Kasım 2008 arasındaki çekimler aralıklı olarak ABD'de yapılmıştır. Yurt dışında yapılması gereken çekimlerde ise çoğunlukla dekor kullanmak yerine ülkeye gidip çekim yapılmıştır.

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