Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları!

17.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:03
Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları!

Transformers serisinin en iyilerinden olanı Transformers: Yenilenlerin İntikamı bu gece ATV'de ekrana gelecek. Peki Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu nedir, oyuncuları kimler? Transformers: Yenilenlerin İntikamı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.

Transformers: Yenilenlerin İntikamı bu akşam ATV de ekranlara gelecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen Transformers: Yenilenlerin İntikamı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Transformers: Yenilenlerin İntikamı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi bugün (17 Ocak Pazar 2021) ATV ekranlarında gece saat 00:20 'de yayınlanacaktır. Yani film 17 Ocak Pazar gününü 18 Ocak Pazartesi gecesine bağlayan gecede yayına gelecektir. Gece saat 12:20 'de filmi izleyebilirsiniz.

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sam Witwicky, Transformers'ın kökenleri konusunda yeni detaylar keşfeder. En büyük mücadele, Mısır'daki Giza piramitlerinde gerçekleşir. Çünkü aranan tapınak bu bölgededir. Filmde Transformers'ın piramitler öncesinde Mısır'ı ziyaret ettiği gösterilecek; hiyeroglif yazılarının günümüzdeki teknolojik araçları çağrıştırdığına değinilecek.

Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları!

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

Megan Fox - Mikaela Banes

Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox

Tyrese Gibson - USAF Okul Çavuşu Epps

John Turturro - Ajan Simmons

Matthew Marsden - Graham

Isabel Lucas - Alice

Seslendirmeler:

Optimus Prime - Peter Cullen

Megatron - Hugo Weaving

The Fallen - Tony Todd

Jetfire - Mark Ryan

Ironhide - Jes Harnell

Ratchet - Robert Foxworth

Starscream - Charlie Adler

Soundwave,Devastator - Frank Welker

Skids, Wheelie - Tom Kenny

Mudflap - Reno Wilson

Arcee - Grey DeLisle

Sideswipe - Andre Sogliuzzo

Scalpel - John DiCrosta

Prime'lar - Kevin Michael Richardson, Michael York, Robin Atkin Downes

Demolishor - Calvin Wimmer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Demet Şener Demet Akalın Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 17:03:26. #1.14#
title