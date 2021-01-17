Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları!
Transformers serisinin en iyilerinden olanı Transformers: Yenilenlerin İntikamı bu gece ATV'de ekrana gelecek. Peki Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu nedir, oyuncuları kimler? Transformers: Yenilenlerin İntikamı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.
Transformers: Yenilenlerin İntikamı bu akşam ATV de ekranlara gelecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen Transformers: Yenilenlerin İntikamı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Transformers: Yenilenlerin İntikamı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi bugün (17 Ocak Pazar 2021) ATV ekranlarında gece saat 00:20 'de yayınlanacaktır. Yani film 17 Ocak Pazar gününü 18 Ocak Pazartesi gecesine bağlayan gecede yayına gelecektir. Gece saat 12:20 'de filmi izleyebilirsiniz.
TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sam Witwicky, Transformers'ın kökenleri konusunda yeni detaylar keşfeder. En büyük mücadele, Mısır'daki Giza piramitlerinde gerçekleşir. Çünkü aranan tapınak bu bölgededir. Filmde Transformers'ın piramitler öncesinde Mısır'ı ziyaret ettiği gösterilecek; hiyeroglif yazılarının günümüzdeki teknolojik araçları çağrıştırdığına değinilecek.
TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Shia LaBeouf - Sam Witwicky
Megan Fox - Mikaela Banes
Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox
Tyrese Gibson - USAF Okul Çavuşu Epps
John Turturro - Ajan Simmons
Matthew Marsden - Graham
Isabel Lucas - Alice
Seslendirmeler:
Optimus Prime - Peter Cullen
Megatron - Hugo Weaving
The Fallen - Tony Todd
Jetfire - Mark Ryan
Ironhide - Jes Harnell
Ratchet - Robert Foxworth
Starscream - Charlie Adler
Soundwave,Devastator - Frank Welker
Skids, Wheelie - Tom Kenny
Mudflap - Reno Wilson
Arcee - Grey DeLisle
Sideswipe - Andre Sogliuzzo
Scalpel - John DiCrosta
Prime'lar - Kevin Michael Richardson, Michael York, Robin Atkin Downes
Demolishor - Calvin Wimmer