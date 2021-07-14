Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi oyuncuları! Transformers: Yenilenlerin İntikamı nerede çekildi?
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Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi oyuncuları! Transformers: Yenilenlerin İntikamı nerede çekildi?

Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi oyuncuları! Transformers: Yenilenlerin İntikamı nerede çekildi?
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Türkiye'de 24 Haziran 2009 tarihinde gösterime giren bilimkurgu filmi. Transformers: Yenilenlerin İntikamı nerede çekildi? Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi oyuncuları! Transformers: Yenilenlerin İntikamı nerede çekildi?

Transformers serisinin ikinci filmi olan, yönetmenliğini Michael Bay, yapımcılığını ise Steven Spielberg üstlenenTransformers: Yenilenlerin İntikamı filmi oyuncuları! Transformers: Yenilenlerin İntikamı nerede çekildi?

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

Megan Fox - Mikaela Banes

Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox

Tyrese Gibson - USAF Okul Çavuşu Epps

John Turturro - Ajan Simmons

Matthew Marsden - Graham

Isabel Lucas - Alice

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Transformers'ın tarihçesini araştıran Sam Witwicky, bu tuhaf makinelerin kökenlerini ve dünya üzerindeki bulgularının tarihi konusunda yeni detaylar keşfeder. Deceptionlar bu bilgileri ele geçirmek için Sam'in peşindedirler. En büyük mücadele, Mısır'daki Gize piramitlerinde geçecektir. Çünkü aranan tapınak bu bölgededir.

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