Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklifi ettiği için dövdüğünü iddia etti

İzmir'de bir grup trans birey, tartıştıkları başka bir trans bireyi öldüresiye dövdü. Cam şişelerin ve saksıların havada uçuştuğu kavganın, şiddet gören kişinin çocuklara uyuşturucu teklif etmesinden dolayı çıktığı iddia edildi.