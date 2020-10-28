Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklifi ettiği için dövdüğünü iddia etti
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Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklifi ettiği için dövdüğünü iddia etti

28.10.2020 08:15 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:38

İzmir'de bir grup trans birey, tartıştıkları başka bir trans bireyi öldüresiye dövdü. Cam şişelerin ve saksıların havada uçuştuğu kavganın, şiddet gören kişinin çocuklara uyuşturucu teklif etmesinden dolayı çıktığı iddia edildi.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde iki trans birey arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı.

BİR GRUP DAHA DAHİL OLDU

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı gören bir grup trans birey de kavgaya dahil oldu. Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu.

ÇOCUKLARA UYUŞTURUCU TEKLİFİNDE BULUNDU

Trans grup tarafından şiddet gören kişinin, çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Uyuşturucu teklifinde bulunduğu gerekçesiyle şiddet gören kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklifi ettiği için dövdüğünü iddia etti
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklifi ettiği için dövdüğünü iddia etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
TAYFUN KARADAĞ: Allah razı olsun dünya sizin gibi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor uyuşturucuya hayır.
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