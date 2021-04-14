Tramvaylara büyük merakı olan otizmli gencin hayallerinden birisi gerçek oldu
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Tramvaylara büyük merakı olan otizmli gencin hayallerinden birisi gerçek oldu

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Tramvaylara büyük merakı olan otizmli gencin hayallerinden birisi gerçek oldu

Tramvaylara büyük merakı olan otizmli Enginhan Demir, 15. yaş doğum gününü ESTRAM'ın kendisi için hazırlamış olduğu özel program ile tramvay kullanarak kutladı.

Her gün on binlerce Eskişehirliye konforlu ve güvenli bir yolculuk imkanı tanıyan ESTRAM, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da vatandaşlardan tam not alıyor.

Bu kapsamda 8 Nisan tarihinde ESTRAM'a bir mektup yazan Derya Demir isimli vatandaş, 14 yaşındaki otizmli oğlu Enginhan Demir'in tramvaylara büyük bir merakı olduğunu belirtmesi üzerine ESTRAM yetkilileri harekete geçti. Enginhan Demir'e özel bir doğum günü sürprizi hazırlayan ESTRAM personeli, Otogar yanında bulunan Bakım Merkezi'nde Enginhan ve annesini misafir etti. ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır'ın misafiri olarak tramvayda doğum günü pastası üfleyen Enginhan'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hediyeleri takdim edildi.

Daha sonra vatman eşliğinde sürücü kabinine geçen Enginhan Demir, en büyük hayali olan tramvay kullanma deneyimini 15. yaş doğum gününde yaşadı. Bu isteklerine karşılıksız kalmayan ESTRAM'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Derya Demir, oğlunun en büyük hayallerinden birisinin bu sayede gerçek olduğunu belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin Büyükşehir Belediyesi için her daim çok kıymetli olduğunu dikkat çeken ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır ise, ESTRAM olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına da olabildiğince destek olmaya çalıştıklarını belirterek, Enginhan'ın doğum gününü ESTRAM ailesi olarak bir kez daha kutladıklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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