Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı - Haberler
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Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beyazıt'ta tramvaya binen sevimli köpek koltukta uyuyarak İstanbul turu attı.

Beyazıt'ta tramvaya binen sevimli köpek koltukta uyuyarak İstanbul turu attı. Tramvaydaki yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

İstanbul'da Kabataş- Bağcılar seferini gerçekleştiren tramvaya Beyazıt durağında bir köpek bindi. Koltuğa yatan sevimli köpek bir süre sonra uyuyakaldı. Uyuyarak İstanbul turu yapan köpeğe yolcuların ilgisi yoğun oldu. Cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alınan köpek yolculuğuna sefer boyunca devam etti.

Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı

Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı

Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak İstanbul turu attı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Bağcılar, Köpek, Güncel, Haber

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