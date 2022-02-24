Tramvay yoluna giren araç hattın akımını kopardı
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İstanbul'da, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren bir çekicinin Topkapı istasyonunda enerji hatlarına zarar vermesi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattına giren bir çekicinin Topkapı istasyonunda enerji hatlarına zarar vermesi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar hattına girerek tramvay yolunda seyreden çekici, Topkapı durağında hatların enerji sistemine zarar verdi.
Olay nedeniyle ilerleyemeyen tramvaydan inen yolcular, yola yaya olarak devam etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, zarar gören enerji hatlarının onarımına başladı.
Metro İstanbul'dan konuya ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir kara yolu aracının hattın enerji sistemine zarar verdiği belirtildi.
Açıklamada, "T1 seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi paylaşıldı.