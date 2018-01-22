Tramvay Hattına Düşen Yaralı Şahin Kurtarıldı

Samsun'da tramvay hattında rayların üzerine düşen yaralı şahin, vatmanın dikkati ve duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Üniversite ile Tekkeköy arasında yolcu taşıyan tramvayın vatmanı Serkan Yılmaz, Balıkçı Barınağı ile Asarağaç istasyonları arasındaki Derbent mevkisinde, rayların üzerinde bir kuş olduğunu gördü.

Tramvayların kuşa çarpmaması için diğer vatmanları uyaran Yılmaz, daha sonra hat üzerindeki kuşun alınması için bakım ekibine haber verdi.

Bakım ekibi, tarafından yakalanan ve yaralı olduğu belirlenen şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Samsun Hafif Raylı Sistem (SAMULAŞ) AŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, yaralı şahini hat üzerinde görüp diğer vatmanları uyaran ve makinistlerin almasını sağlayan Yılmaz'ı tebrik ederek, "Vatmanımızın haber vermesi üzerine yaralı şahine diğer tramvayların çarpması önlendi. Makinist arkadaşlarımızın büyük uğraşlarıyla yakalanan şahin, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Burada tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salınacak." dedi.