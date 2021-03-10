Tramvay durağında "Ayağıma bastın" kavgası
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Tramvay durağında "Ayağıma bastın" kavgası

10.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:28

Tramvay durağında "Ayağıma bastın" kavgası Eyüpsultan'da tramvay beklerken 'Ayağıma bastın' deyip adamı bıçakladı Eyüpsultan'da tramvay durağında bekleyen kişi, yanlışlıkla ayağına bastığı şahıs tarafından bıçaklandı.

Tramvay durağında "Ayağıma bastın" kavgası

Eyüpsultan'da tramvay beklerken 'Ayağıma bastın' deyip adamı bıçakladı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da tramvay durağında bekleyen kişi, yanlışlıkla ayağına bastığı şahıs tarafından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ambulansta tedavi edilen adam şikayetçi oldu.

Olay Eyüpsultan Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı Şehitlik durağında saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen Servet Adıyaman, tramvaya binmeye çalışırken yanlışlıkla, yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin ayağına bastı. Bu duruma sinirlenen şahıs, Adıyaman ile önce tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs yanındaki bıçağı çıkararak, Adıyaman'ın ayağına sapladı. Olayı gerçekleştiren şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Adıyaman'ı ambulansta ayakta tedavi etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Adıyaman, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

Bacağından hafif yaralanan Servet Adıyamanlı, "Akli dengesi yerinde değildi herhalde. Tramvayın dışında oldu" ifadelerini kullandı.

Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' kavgası
Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' kavgası
Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' kavgası
Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' kavgası
Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU

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