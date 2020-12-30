TRAKYAKA Yönetim Kurulu 2020 yılının son toplantısını Tekirdağ'da yaptı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, yılın son toplantısını Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

TREDAŞ Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya Kırklareli Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kalkınma Kurlu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı. Toplantı bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından geçmiş dönemlere ait program kapanış raporlarının sunulması, Ajansın imza yetki ve devir yönergesi ile 2020 yılı İnsan Kaynakları Raporu'nun görüşülmesi ile sona erdi.

Toplantının ardından Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, Avrupa elektrik dağıtım sektörünün ilk yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması olan TREDAŞ Enerjik'in devreye alınması törenine katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı