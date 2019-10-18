Trakya Veteran Futbol Takımı'ndan ziyaretler

18.10.2019 09:56

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 9-13 Ekim'de düzenlenen Dünya Barış Kupası'nda birinci olan Trakya Karması Veteranlar Futbol Takımı, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

Takımın kaptanı Zafer Soykırlı, ziyarette, Vali Yıldırım'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün'ü ziyaret eden takım oyuncuları, onlara da isimlerinin yazılı olduğu forma verdi.

Takım kaptanı Soykırlı, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, Trakya'yı en iyi şekilde temsil edip dünya şampiyonluğunu kazandıklarını söyledi.

Sahada çok güzel bir mücadele verdiklerini anlatan Soykırlı, şöyle konuştu:

"Şampiyonada Trakya'mızı temsil edecek oyuncularımızı çok ince eleyip, sık dokuduk. Dünya Şampiyonası açılış maçı Filistin Milli Takımı ile Trakya Karmamız arasında oynandı. Yol yorgunu olma, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile ilk defa aynı takım içerisinde oynama ve rakibimiz Filistin'in de güce dayalı ve çok sert oyunu neticesinde ilk müsabakayı 1-0 kaybettik. Hemen toparladık ve bir sonraki müsabakamızda Bulgaristan takımını 3-0, Kuzey Kıbrıs Takımı'nı 4-0 yendik. Bir sonraki müsabakamızdan da 3-0 galip ayrılınca Dünya Şampiyonası'nda final oynama hakkını elde ettik. Final maçında Yunanistan'ı 6-0 yenerek şampiyon olduk. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

Bu arada "Dünya Şampiyonası Özel Onur Ödülü"nün de Soykırlı'ya verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA