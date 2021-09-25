Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde uyum programı düzenlendi - Haberler
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Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde uyum programı düzenlendi

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde uyum programı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bu yıl öğrenime başlayan öğrenciler için uyum programı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bu yıl öğrenime başlayan öğrenciler için uyum programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrimiçi düzenlenen programda açılış dersini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz verdi.

Öğrencilerden maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini beklediklerini belirten Türkyılmaz, aşı olmamış öğrencilere de aşı olmaları çağrısında bulundu.

Trakya Üniversitesinin, geçtiğimiz yıl çevrimiçi eğitim konusunda en başarılı üniversitelerden biri olduğunu aktaran Türkyılmaz "Bu konuda emeği geçen hocalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. Trakya Üniversitesi sadece bu bölgede değil Balkanlarda da en güçlü üniversitelerden biridir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, en çok uluslararası öğrenciye sahip fakültemiz. Mezun olduğunuzda benim Tanzanya'da, Balkanlarda, Avrupa'da, Asya'da arkadaşlarım var diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da kendisinin de mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'nin donanım açısından ayrıcalıklı olduğunu ifade etti.

Sağlık hizmetinin gece, gündüz, bayram, tatil demeden çalışma gerektiren bir sektör olduğunu belirten Yıldırım, eğitim sürecinde üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da dört yıllık süreçte sağlık sistemine en yüksek katkıyı verebilmeleri için öğrencilerini modern eğitimin getirdiği tüm imkan ve teknikleri kullanarak donatmaya çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere akademisyenler tarafından tanıtım dersleri verildi.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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