Trakya "evde kal" çağrısına uyuyor - EDİRNE/TEKİRDAĞ/ Trakya'da genel itibarla salgın tedbirleri kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında "evde kal" çağrısına uyuluyor.

Trakya'da genel itibarla salgın tedbirleri kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında "evde kal" çağrısına uyuluyor.

Edirne'de vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kal" çağrısını sokağa çıkmayarak uyguluyor.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalığa alışık meydanları boş kalıyor.

Salgından önce insan hareketliliğinin yoğun yaşandığı Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi boş bir görüntü oluşturuyor.

Merkezi anons sistemiyle, zabıta ve polis de ekip araçlarından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde uyarılar yapıyor.

Tekirdağ

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Tekirdağ'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim gerçekleştirdi.

Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı ve Değirmenaltı bölgelerinde çok az sayıda kişi görüldü.

Bazı vatandaşlar, banka önlerinde küçük çaplı yoğunluk oluşturdu.

Kırklareli

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kalın" çağrısına uyuyor.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri'nde az sayıda insan olduğu gözlendi.

Kırklareli Valiliğince kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Kentte Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar da okudukları ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.

Kaynak: AA