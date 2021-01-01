EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

01.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:13

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni yıl dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni yıl dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 4 Ocak Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

Edirne'de, kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Caddesi'nde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklar boş kalırken insanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı gözlendi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Güvenlik güçleri de başta ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulamalarını sürdürüyor.

Kırklareli Belediyesi ekipleri kısıtlama nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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