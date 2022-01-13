KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkili oluyor - Haberler
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KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kısmen donan Karahıdır Göleti drone genel Donan gölden yakın görüntüler Donan süs havuzu ve günlük yaşamdan kesitler Trakya'da soğuk hava etkili oluyor Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde bir süredir devam eden kar ve fırtına...

TEKİRDAĞ (AA) - Kısmen donan Karahıdır Göleti drone genel

Donan gölden yakın görüntüler

Donan süs havuzu ve günlük yaşamdan kesitler Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde bir süredir devam eden kar ve fırtına etkisini yitirdi.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte zaman zaman yollarda buzlanmalar oluşuyor.

Soğuk hava nedeniyle süs havuzları ile Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu.

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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