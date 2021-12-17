Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor - Haberler
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Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor

Trakya'da aşı merkezlerinde
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini açıklaması sonrası Trakya'da aşı merkezlerinde oluşan yoğunluk sürüyor.

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini açıklaması sonrası Trakya'da aşı merkezlerinde oluşan yoğunluk sürüyor.

Aşı randevusu alanların, merkezlerde sıra oluşturduğu gözlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı da artırıldı.

İki farklı odada gerçekleştirilen aşılamada, vatandaşlar gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde hatırlatma dozlarını oluyor.

Kent sakinlerinden Mümin Özkan, AA muhabirine, hatırlatma dozu süresinin kısaltılmasıyla üçüncü doz aşısını olduğunu söyledi.

Aşı olarak hem kendisini hem çevresindekileri koruduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Dünya, her taraf karışıyor. Biz her şeyi de bilemeyiz. Bilim adamları açıklarsa vardır bir doğruları. Kendimizi korumak istiyoruz. Artık biz de yaşlı insanlarız önlem almakta yarar var. Üçüncü dozumuz hayırlı olsun. Herkes sırası geldikçe aşısını olsun. Herkes çeşitli inançlara sahip kimseye bir şey demeye gelmez ama toplumdan da ayrılmak, topluma tehlike yaratmak olmaz. Duyduklarımıza göre bu hastalığın bulaştığı insanlar genelde aşı olmayanlarmış. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum."

Edirne ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine gidenler hatırlatma dozlarını olmaya devam ediyor.

Trakya'da aşı merkezlerinde hatırlatma dozu yoğunluğu devam ediyor

Trakya'da aşı merkezlerinde hatırlatma dozu yoğunluğu devam ediyor

Trakya'da aşı merkezlerinde hatırlatma dozu yoğunluğu devam ediyor

Trakya'da aşı merkezlerinde hatırlatma dozu yoğunluğu devam ediyor

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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