Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Trakya Birlik "Ulusal Ayçiçeği Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı.

Yarışmaya farklı illerden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ilgi gösterdi. Yarışmanın seçici kurulu Tuncay Gültek, Halil İbrahim Üzmezoğlu, Mehmet Çevik, Yekta Ali Kurtuluş, Hakan Tokuç ve İsmail Can Akan fotoğrafları inceleyerek sonuçları belirledi

Değerlendirme sonucu Aygül Harmancı birinci, Fuat Yetkin ikinci, Seyit Konyalı üçüncü olurken, Turhan Durukan, Bahadır Sansarcı ve Ali Aslan da mansiyon ödülü kazandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, yarışmaya fotoğraf severlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Hacıoğlu, yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerini ifade ederek, "Müdürlüğümüzce ayçiçek il ilgili ilk defa bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bu bağlamda, yarışmanın ulusal nitelikte olması ilimizin farkındalığını yaratmış olup, Türkiye'nin her bölgesinden katılımcılar olmuş ve her bölgeden ödül alan fotoğraf tutkunları olmuştur. Bu tür yarışma ve farklı etkinliklerle ilimizi bölgemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Yarışmada ödül alanları tebrik ediyoruz. Trakya Birliğe de destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.