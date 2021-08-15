Trakya Belediyeler Birliği Kırklareli'nde toplandı
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Trakya Belediyeler Birliği Kırklareli'nde toplandı

Trakya Belediyeler Birliği Kırklareli'nde toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trakya Belediyeler Birliği'nce organize edilen "Belediyecilik Buluşmaları"nın ilki, Kırklareli Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

Trakya Belediyeler Birliği'nce organize edilen "Belediyecilik Buluşmaları"nın ilki, Kırklareli Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

Trakya Belediyeler Birliği'nce ilki düzenlenen "Belediyecilik Buluşmaları" Kırklareli Belediyesi ev sahipliğinde bir çay bahçesinde yapıldı.

Kurumsal işleyiş ve yönetişim mekanizmalarındaki çalışanları bilgi ve eğitim gibi konularda bir araya getirmeyi hedefleyen ilk buluşmada, Mali Hizmetler Birimi personelleri ortak masada buluştu.

Etkinliğe Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu, Kırklareli Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Gülşah Eriten, Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yılmaz olmak üzere bölgedeki il, ilçe ve belde belediyelerinin mali birimlerinin yöneticileri ve çalışanları katıldı. - KIRKLARELİ

Trakya Belediyeler Birliği Kırklareli'nde toplandı
Trakya Belediyeler Birliği Kırklareli'nde toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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