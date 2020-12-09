Traktörün römorku su tahliye kanalına devrildi: Koca öldü, eşi yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Yılmaz Eşmeli, saat 13.30 sıralarında, 48 RG 902 plakalı traktörü ile kırsal Okçular Mahallesi'ndeki tarlasına gübre atmak için işçi götürmek üzere yola çıktı. Eşmeli'nin kullandığı traktör yağmurun kayganlaştırdığı yolda savruldu.

KOCA ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI

Traktörün yerinden çıkan römorku, yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Traktörün römorkunda yolculuk yapan iki çocuk babası Dursan Kaplan yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Tansu Kaplan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından traktörün römorku altından yaralı olarak çıkartılan Tansu Kaplan, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dursan Kaplan'ın cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma traktör sürücüsü Eşmeli'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman İLTER