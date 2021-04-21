Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesine bağlı Kavalcık köyünde meydana geldi. İverönü köyünden Kavalcık köyüne tarla sürmeye giden 3 çocuk babası Nurettin Arslan (75) devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı fark edenlerin çabası yetersiz kalırken, yaşlı adam ters dönen traktörün altında can verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı. - TOKAT

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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