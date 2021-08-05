Traktörü görenler şaşırdı kaldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aşırı şekilde saman balyaları yüklenen traktörün trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aşırı şekilde saman balyaları yüklenen traktörün trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.

Şuhut'ta karayolunda ilerleyen aşırı saman balyası yüklü traktör görenleri adeta şaşkınlığa uğrattı. İlerleyen saman balyası yüklü traktör sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Sürücünün saman balyası yüklü traktör ile seyir halinde ilerlemesi diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüleri çeken sürücü Hacı Kurt, durumun trafikte çok tehlike oluşturduğunu söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı