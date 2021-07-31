Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldüKONYA'nın Karapınar ilçesinde, traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Bayrakçı (62) yaşamını yitirdi.
Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü
KONYA'nın Karapınar ilçesinde, traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Bayrakçı (62) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Karapınar- Emirgazi yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Süleyman Bayrakçı yönetimindeki 07 ZJ 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Tamer Yurttaş'ın (49) kullandığı 42 L 7086 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bayrakçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bayrakçı'nın cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı