Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, önünde ilerleyen traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Fikret Coşkun yaşamını yitirdi, arkadaşı yaralandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, önünde ilerleyen traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Fikret Coşkun yaşamını yitirdi, arkadaşı yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nizip'in Nahırtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Fikret Coşkun kullandığı 27 JF 753 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybedince önünde seyreden Ahmet Yıldırım yönetimindeki 27 ABS 742 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki sürücü Fikret Coşkun ile arkadaşı Ercan Matpan yola savruldu. Kaza ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Fikret Coşkun ile Ercan Matpan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fikret Coşkun, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA