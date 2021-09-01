Traktör kazasında ağır yaralanan sürücü, yaşam mücadelesini kaybetti
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Traktör kazasında ağır yaralanan sürücü, yaşam mücadelesini kaybetti

Traktör kazasında ağır yaralanan sürücü, yaşam mücadelesini kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ot biçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörü ile uçuruma yuvarlanan sürücü, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ot biçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörü ile uçuruma yuvarlanan sürücü, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 19 Temmuz'da Daday ilçesine bağlı Dereözü Köyü Habiloğlu Mahallesinde 46 yaşındaki Zeki Köse, 37 KL 592 plakalı traktörüyle kendisine ait tarlada büyüyen otları biçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Zeki Köse, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması olduğu öğrenilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Zeki Köse'nin 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Köse'nin cenazesi yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek. - KASTAMONU

Traktör kazasında ağır yaralanan sürücü, yaşam mücadelesini kaybetti
Traktör kazasında ağır yaralanan sürücü, yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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