Trafoda akıma kapılıp öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafoda akıma kapılıp öldü

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Trafoda akıma kapılıp öldü

DİYARBAKIR'da yüksek gerilim trafosuna giren kişi, elektrik akımına kapılarak öldü.

DİYARBAKIR'da yüksek gerilim trafosuna giren kişi, elektrik akımına kapılarak öldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek gerilim trafosunda meydana gelen patlama sonrası açık olan kapıdan içeride hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafoya gelen elektrik kesildi, sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayın kişinin elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiğini belirledi.Ölen kişinin cenazesi, kimliğinin tespiti için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title