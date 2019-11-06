Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı

Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı

Başakşehir'de yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

06.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:56

Başakşehir'de kamyonet ile otomobil sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme meselesinden tartışma çıktı. Yolun ortasında durdurdukları araçlarından iki sürücü, birbirleriyle kavga etmeyen başladı. Kavga esnasında bir adam, tartıştığı kişiye sopa fırlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracından aldığı sopayı otomobil sürücüsüne salladı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından iki sürücü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
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YORUMLAR (4)

  • SEMT SAKİNİ:
    istanbul gaziosmanpaşa barboros hayrettinpaşa 1021 sokakta 5 numaranın olduğu yerde oto yıkamacı kaldırımı araçlarla tamamen kapatmış durumda belediyeye ve 155 e defalarca şikayet ettiğim halde ilgilenmiyorlar türkiyede trafik disiplini yok yapılan hatalara engel olacak hesap soracak makam yok ayrıca o sokakta ve başka sokaklarda araçlar yola tersten giriyor yayalara yol veren yok bari o gösrermelik işaretleri ve kuralları kaldırın kurallara uyduğumuz için kendimizi enayi gibi hissetmeyelim
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