Trafikte halk otobüsü şoförüne saldıran şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR
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Trafikte halk otobüsü şoförüne saldıran şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de trafikte "yol vermeme" meselesi nedeniyle tartıştığı halk otobüsü sürücüsünü yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı.

29.07.2020 19:24 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:29

Eskişehir'de trafikte "yol vermeme" meselesi nedeniyle tartıştığı halk otobüsü sürücüsünü yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 287 plakalı halk otobüsünün şoförü Mustafa Kızıldağ (43), Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki duraktan yolcuları aldıktan sonra başka bir sürücü aracından indi.

Kızıldağ'ın yanına gelen şüphelinin, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü otobüs şoförünü elindeki satırla ensesinden yaraladıktan sonra aracına binerek uzaklaştığı iddia edildi.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürülen Kızıldağ, tedavisinin ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi oldu.

Kızıldağ, Emniyet Müdürlüğünden çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheli ile aramızda tartışma olmadı. Arabasından inip geldi bana satırla saldırdı. Duraktan çıktım, kırmızı ışıkta durdum. Yanımda şüpheli kişi otomobille duruyordu, arabanın içinden bana küfretti, 'Neden yol vermedin?' diye. El frenini çekti, yanında bir kadın da vardı. Gelip bana satırla saldırdı. Şikayetçi oldum, emniyet gerekeni yapacak."

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüpheli B.D'yi gözaltına aldı.

Trafikte halk otobüsü şoförüne saldıran şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

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