Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (3)
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Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (3)

Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (3)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIİzmir'de, trafikte yaşanan tartışmada Rabia Yılmaz'a başörtüsünden dolayı hakarette bulundukları iddia edilen minibüs şoförü Ramazan E. ve yanındaki eşi Y.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

İzmir'de, trafikte yaşanan tartışmada Rabia Yılmaz'a başörtüsünden dolayı hakarette bulundukları iddia edilen minibüs şoförü Ramazan E. ve yanındaki eşi Y.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi. Şoför Ramazan E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, eşi Y.E. ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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