Trafik polisi kazaya neden olmasın diye kaldırım taşlarını yoldan kaldırdı

MARDİN - Mardin'in trafiğini rahatlatan 'Battı, çıktı' projesinin tamamlanmasının ardından trafiğe açılan yolda son düzenlemeler hızla yapılırken, bir polis memurunun sergilediği örnek davranış çevredeki vatandaşlar tarafından çekilip atıldığı sosyal medyada adeta rekor kırdı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yapan polis memuru Burak Güneş'in, görevli olduğu yerde kazaya neden olmasın diye taşıdığı kaldırım taşları vatandaş tarafından kameraya çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede rekor tıklanmaya ulaşan polis memurunun videosu övgü dolu sözlerle desteklendi.

Trafik geçiş kontrolünün yanı sıra refüj için döşenecek olan kaldırım taşlarını kazaya neden olmasın diye sıcağa aldırmadan dakikalarca tek tek taşıyan trafik polisi sürücülerin kaza yapmaması için uğraştı. Bir vatandaşın cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından sosyal medyada hızla yayılarak polis memurunun davranışı rekor seviyede tıklanma aldı.