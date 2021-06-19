Trafik magandası kendisi uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı
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Trafik magandası kendisi uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı

Trafik magandası kendisi uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, kendisini uyaran otomobili durdurup ardı ardına 16 el ateş etti.

Denizli'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, kendisini uyaran otomobili durdurup ardı ardına 16 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan araçta bulunan ve 2 gün önce evlenen genç kadın, boynundan yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte makas atarak ilerleyen 35 AGB 534 plakalı otomobilin kimliği belirlenemeyen sürücüsü, kendisini uyaran 20 BJK 49 plakalı otomobilin içindeki yeni evli çift Ferdi Ç.Ü. ve Eda G.Ü. ile tartıştı. Trafik magandası, trafikte bir süre daha devam eden tartışmanın ardından, sözlü tartışmaya girdiği genç çiftten otomobillerini durdurmasını istedi.

Aracından iner inmez belindeki silahına sarılan maganda, 2 gün önce evlenen Ferdi Ç.Ü. ve Eda G.Ü. çiftinin içinde bulunduğu otomobile peş peşe 16 el ateş etti. Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunlardan birisinin boynuna isabet ettiği Eda G. Ü. kanlar içinde kaldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Ferdi Ç.Ü., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Eda G. Ü'yü yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Eda G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kayıplara karışan magandayı yakalamak için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Trafik magandası kendisi uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı
Trafik magandası kendisi uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı
Trafik magandası kendisi uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı
Trafik magandası kendisi uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı
Trafik magandası kendisi uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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