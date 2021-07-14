TRAFİK KAZASINDA YARALANMIŞTI, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kullandığı motosikletle kamyonete çarparak ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Çelen, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kullandığı motosikletle kamyonete çarparak ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Çelen, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçen 1 Temmuz'da, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mehmet Çelen yönetimindeki motosiklet, tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonete çarptı. Kasksız sürücüsü Çelen, kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çelen, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. PAÜ'de yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Çelen, yaşamını yitirdi. Çelen'in cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Belevi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı