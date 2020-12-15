Son dakika haberi... Trafik kazasında yaralanan ata olay yerinde müdahale edip üşümesin diye üzerine battaniye örttüler
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Son dakika haberi... Trafik kazasında yaralanan ata olay yerinde müdahale edip üşümesin diye üzerine battaniye örttüler

15.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:02

Son dakika gündem haberi: Edirne'de otomobil ile at arabasının çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralanırken iç kanama geçiren atın yaşaması için olay yerindekiler seferber oldu.

Edirne'de otomobil ile at arabasının çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralanırken iç kanama geçiren atın yaşaması için olay yerindekiler seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, G.Y. yönetimindeki 22 ED 582 plakalı otomobille, T.A ve S.A üzerinde bulunduğu odun yüklü talika (at arabası), Karaağaç Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü G.Y. ile talikadaki T.A. ve S.A'yı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun hafif olduğu bildirildi.

Polis memuru ata su içirdi

Kazada talikanın devrilmesi sonucu at da yaralandı.

Atın hayatta kalması için kazazedelerin yakınları ve vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

Veteriner hekim beklenirken yakındaki bir evden battaniye getirilerek üşümemesi için atın üzerine örtüldü. Bir polis memuru pet şişeyle ata su içirdi.

Ata ilk müdahale olay yerinde veteriner hekim Mustafa Altan tarafından yapıldı.

Kaza nedeniyle atın iç kanama geçirdiğini belirten Altan, "İç organlarında ciddi tahribat oluşmuş. Şoka girmiş. Hayati tehlikesini atlatması için iğne yaptık." dedi.

Son dakika haberi... Trafik kazasında yaralanan ata olay yerinde müdahale edip üşümesin diye üzerine battaniye örttüler
Son dakika haberi... Trafik kazasında yaralanan ata olay yerinde müdahale edip üşümesin diye üzerine battaniye örttüler
Son dakika haberi... Trafik kazasında yaralanan ata olay yerinde müdahale edip üşümesin diye üzerine battaniye örttüler
Son dakika haberi... Trafik kazasında yaralanan ata olay yerinde müdahale edip üşümesin diye üzerine battaniye örttüler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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