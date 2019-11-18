Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin yakınlarının üzüntüsü Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınması MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi...
Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehidin yakınlarının üzüntüsü
Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınması MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Kaya'nın naaşı Muğdat Caminde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi.
Haber Videosu: Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı