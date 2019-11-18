Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın naaşının camiye getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin yakınlarının üzüntüsü Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınması MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi...

18.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:04
Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş 'nın naaşının camiye getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Şehidin yakınlarının üzüntüsü

Şehit naaşının kortej eşliğinde taşınması MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Kaya'nın naaşı Muğdat Caminde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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