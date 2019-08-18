Trafik kazasında ölen uzman çavuş toprağa verildi

18.08.2019 13:58

Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi.

Uzman Çavuş Orhan Çalışır (27) için öğle vakti Hunat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çalışır'ın naaşı, cenaze namazının ardından Gömeç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, baba Osman Çalışır ve yakınları ile İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Orhan Çalışır ile Ümit Çetin (16) olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Mevlüt Gedikci ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA