Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuruna Hüzünlü Veda

Denizli'nin Honaz ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru 28 yaşındaki Fahri Can Acamoğlu'nun cenazesi, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün korumalığını yapan polis memuru Acamoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınan polis memurunun cenazesi, 2 kilometre boyunca vatandaşlar ve meslektaşları tarafından, cenaze töreninin düzenleneceği mahalle mezarlığı önündeki alana kadar omuzlarda taşındı.

Polis Memuru Acamoğlu'nun babası Cavit Acamoğlu ve eşi Gonca Acamoğlu'nun ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Acamoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Emir Talha, cenaze töreninde hiçbir şeyden habersiz elindeki oyuncakla oynadı.

İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk'in, mezarlık önündeki alanda kıldırdığı cenaze namazı sonrası Acamoğlu, gözyaşları arasında Reşadiye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine hayatını kaybeden polis memurunun yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Honaz'dan Denizli yönüne giden polis memuru Fahri Can Acamoğlu'nun kullandığı 20 H 6000 plakalı otomobile, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında aynı yönden gelen Mehmet Karacengiz'in kullandığı 32 AB 535 kamyonet çarpmış, kamyonet daha sonra Mehmet Aşçıoğlu yönetimindeki 20 AT 533 plakalı minibüse çarparak durabilmişti.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan polis memuru Fahri Can Acamoğlu, kaldırıldığı Honaz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA