Trafik Kazası Güvenlik Kamarasına Yansıdı
Düzce'de, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası anı, yol kenarında bulunan bir tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce'de, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası anı, yol kenarında bulunan bir tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Bilal Özdemir idaresindeki 81 ES 018 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Özdemir ile araçta bulunan Tolga Perçin, ağır şekilde yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı yol kenarında bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolda hızla ilerleyişi ve aniden kontrolden çıkarak dönmeye başlaması görülüyor. Otomobilin hızla tıra çarptığı anda büyük bir toz bulutu oluşuyor.