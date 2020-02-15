Trafik kazası: 2 yaralı
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Trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan iki kişi kurtarıldı.

15.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:31
Trafik kazası: 2 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan iki kişi kurtarıldı.

idaresindeki 06 MBJ 16 plakalı otomobil, Anadolu Bulvarı'nda Söğütözü Mahallesi'nden Yenimahalle yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Şükrü Aslan ile yanındaki Adem Aslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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: Trafik kazası: 2 yaralı
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