Trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da iki aracın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Mehmet Çolak idaresindeki 01 ELC 34 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Ali Turunç idaresindeki 31 SF 185 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Çolak ile otomobilde bulunan Perihan Aşkar yaralandı.

Çolak Seyhan Devlet Hastanesine, Aşak ise Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Öte yandan kamyonetin önündeki otomobile çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA