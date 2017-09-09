Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Hamit Yıldırak idaresindeki 13 AR 990 plakalı otomobil, Batarya Kavşağı mevkisinde, Seyfettin Sarı yönetimindeki 13 AT 123 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler Yıldırak ve Sarı ile Şükrü Üzal, Sürenaz ve Güler Başkan yaralandı.



Sağlık ekiplerince Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükrü Üzal müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.