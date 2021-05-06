Trafik ışıklarındaki kamyonete arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti
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Trafik ışıklarındaki kamyonete arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

Trafik ışıklarındaki kamyonete arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 09.00 sıralarında Maçka istikametinden Trabzon istikametine doğru seyir halinde olan 79 yaşındaki Cavit Durmuş idaresindeki 61 TH 831 plakalı aracın Hacı Mehmet kavşağında trafik ışıklarında bekleyen 61 PC 670 plakalı kamyonete arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle, ışıklarda bekleyen 61 BE 143 ve 61 DC 395 plakalı araçlarda da hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, kazada hurdaya dönen aracın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya karışan diğer araçların sürücüleri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TRABZON

Trafik ışıklarındaki kamyonete arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti
Trafik ışıklarındaki kamyonete arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti
Trafik ışıklarındaki kamyonete arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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