Trafik Haftası
Kozluk ilçesinde Trafik Haftası dolaysıyla İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak, trafik kurallarının anlatıldığı broşürler dağıttı.
Kozluk ilçesinde Trafik Haftası dolaysıyla İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak, trafik kurallarının anlatıldığı broşürler dağıttı.
İlçe Emniyet Amirliğince Trafik Haftası dolaysıyla ilçede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Trafik konusunda sürücüler emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı, vatandaşlara broşürler dağıtıldı, ilçenin farklı yerlerine afişler asıldı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar