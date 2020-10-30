Trafik cezası yüzünden kayalıklarda intihara kalkıştı
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Trafik cezası yüzünden kayalıklarda intihara kalkıştı

30.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:25
Trafik cezası yüzünden kayalıklarda intihara kalkıştı

SİVAS'ta motosikletine polis ekiplerinin yazdığı para cezası sonrası ailesi ile sorun yaşayan O.D.(16), kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı.

SİVAS'ta motosikletine polis ekiplerinin yazdığı para cezası sonrası ailesi ile sorun yaşayan O.D.(16), kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, 16.30 sularında Kılavuz Mahallesi'ndeki Yukarı Tekke kayalıklarında yaşandı. Kent merkezinde yaşayan O.D.'nin bir süre önce aldığı motosikletine polis ekiplerince trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 5 bin lira para cezası kesildi. Babası da işsiz olan genç, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrasında bunalıma girdi. Kent merkezinde sık sık intihar girişimi vakalarının yaşandığı Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki kayalıklara çıktı. Uçurumun kıyısına kadar ilerleyen genci görenler polisi aradı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerinin çabası sonucu ikna edilerek kayalıklardan indirilen O.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Trafik cezası yüzünden kayalıklarda intihara kalkıştı
Trafik cezası yüzünden kayalıklarda intihara kalkıştı
Trafik cezası yüzünden kayalıklarda intihara kalkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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