Trafiğin ortasında kalan anne kedi ve yavrularını böyle kurtardı
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Trafiğin ortasında kalan anne kedi ve yavrularını böyle kurtardı

Trafiğin ortasında kalan anne kedi ve yavrularını böyle kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fatih sahilde yolun ortasında kalan anne kedi ve yavrularını, Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik kurtardı.

Fatih sahilde yolun ortasında kalan anne kedi ve yavrularını, Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik kurtardı.

Fatih sahil Kennedy Caddesi'nde anne kedi ve yavruları yolun ortasında kaldı. Durumu gören Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik, kedileri kurtarmak için harekete geçti. Kurtarılan anne kedi ve yavruları yol kenarında güvenli bir bölgeye taşındı. O anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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