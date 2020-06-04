Trafiği dakikalarca kapatan ve havaya ateş açan o magandalar yakalandı Trafiği dakikalarca kapatan ve havaya ateş açan o magandalar yakalandı Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde araçlarıyla konvoy yapan kalabalık grup Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği bir süre kapatmış daha sonra da havaya ateş açmıştı.

Trafiği dakikalarca kapatan ve havaya ateş açan o magandalar yakalandı

İSTANBUL - Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde araçlarıyla konvoy yapan kalabalık grup Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği bir süre kapatmış daha sonra da havaya ateş açmıştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o skandal anların sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Pendik İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Silahlı magandalar gözaltına alınırken kullanılan kuru sıkı tabancaya da el konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı

Skandal dakikaların sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafiği dakikalarca tehlikeye sokarak havaya ateş açan altı kişi yakalanıp gözaltına alınırken ekiplerin yaptığı aramalarda bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü basın açıklaması yaptı. Yakalanan kişilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını açıklayan İl Emniyet Müdürlüğü yazılı olarak yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi, "03.06.2020 günü bazı basın yayın kuruluşlarında 'İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı' başlığıyla yer alan haber içeri ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Bahse konu olayda görüntülerde yer alan araçların Pendik ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenmiş, bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen Cem D., Can D., Hasan D., Engin B., Kasım K. ve Furkan B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup; gözaltına alınan şüpheliler savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: İHA