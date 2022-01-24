Trafiğe kapalı yollar! 24 Ocak TEM kapandı mı? Son Durum hangi yollar açık? Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapanan otoyollar hangileri?
Türkiye'nin pek çok kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar kapatıldı. Pek çok şehirde zincirleme kazalar meydana geldi. İstanbul dahil birçok ile ulaşımın ise kapandığı belirtildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; D100 Bolu Dağı Geçişi yoğun kar yağışı olması nedeniyle her iki yönde tüm taşıtların trafiğine kapatıldı. İşte son dakika gelişmeleri... D100 hangi yol? Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri?
Trafiğe kapalı yollar araştırılıyor. Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kar yağışının yoğunlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor.
Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Adıyaman Gölbaşı Devlet Yolu 0- 74. km'leri arası tırlar hariç taşıt trafiğine açılmıştır.
Kayseri Devlet Yolu'nun 18-57. km 'leri ile Kozluca - Akçadağ arası 4- 44km'leri arası saat 02:30 itibarıyla taşıt trafiğine açılmıştır.
Çat-Karlıova Yolu 50-81. km'ler arası tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.
Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldı.
Ankara-Kayseri karayolunda Trafik kontrollü sağlanıyor.
Bingol- ElazığDevlet Yolu'nun31-46 ile 0-23km'leri arasısaat 02:10itibarıyla TIR hariç araçtrafiğine açılmıştır.
Gerede Düzce arası Otoyol ve Devlet Yolu yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır.
Çamoluk - Sivas İl Sınırı Yolu'nun 0- 13. km'leri Gölova - Giresun İl Sınırı Yolu'nun 0-26. km'leri arası yoğun esinti ve tipi nedeniyle saat 01:30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.
Alucra - Yağlıdere İl Yolu'nun 103-113. km'leri arası yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 00:10 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.
Ayrım- Kiğı İl Y. 0-4 km'leri,Çan-Kigı il Y. 0-38 km, Karakoçan- Çan Y. 6-41 km'leri, Ayrım Adaklı Y. 0-14 km,Karakoçan- Yayladere Y.0-30 km 0- 16 km Bingol- Sancak Y. 0-47 km,Yolçatı- Sancak il Y. 0-27 km'leri arası saat 21: 40 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır.
Yalova-Bursa hattı yoğun kar almaya başlamış; bu sebepten #Dürdane Rampaları TIR trafiğe kapatılmıştır.
Mercan-Çat Yolu saat 23:00 itibarıyla trafiğe kapatılmıştır.
Konya Seydişehir Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.
Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğünden Bildirilen Kapalı Yollar Listesi için tıklayın!