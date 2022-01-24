Trafiğe kapalı yollar! 24 Ocak TEM kapandı mı? Son Durum hangi yollar açık? Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapanan otoyollar hangileri?

Türkiye'nin pek çok kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar kapatıldı. Pek çok şehirde zincirleme kazalar meydana geldi. İstanbul dahil birçok ile ulaşımın ise kapandığı belirtildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; D100 Bolu Dağı Geçişi yoğun kar yağışı olması nedeniyle her iki yönde tüm taşıtların trafiğine kapatıldı. İşte son dakika gelişmeleri... D100 hangi yol? Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri?